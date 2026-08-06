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Росстандарт запретил продажу грузовиков Dongfeng и Zoomlion некоторых моделей: в чем причина

Причиной жестких мер стали выявленные несоответствия обязательным требованиям безопасности, которые создают прямую угрозу жизни и здоровью как водителей, так и других участников дорожного движения, включая пешеходов.

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