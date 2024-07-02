Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Казахстан, где он также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств-членов ШОС

Астана, 2 июля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник прибыл с государственным визитом в Казахстан, где он также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/.