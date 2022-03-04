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США исключили Южную Корею из американских санкций против РФ

США исключили Южную Корею из американских санкций против РФ

Южная Корея была освобождена от расширенных экспортных ограничений США в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

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