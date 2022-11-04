CNN: 1300 терминалов Starlink отключились на Украине из-за проблем с финансированием

Украинские военные обеспокоены тем, что с 24 октября в стране все чаще стали регистрироваться жалобы на отключения и перебои в работе системы спутниковой связи Starlink компании SpaceX, владельцем которой является американский миллиардер Илон Маск.
Украинские военные обеспокоены тем, что с 24 октября в стране все чаще стали регистрироваться жалобы на отключения и перебои в работе системы спутниковой связи Starlink компании SpaceX, владельцем которой является американский миллиардер Илон Маск.
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