Мурашко пора уйти: Пронько назвал пять причин

Главе Минздрава Михаилу Мурашко пора уйти в отставку. Юрий Пронько нашёл сразу пять причин.Обозреватель Царьграда Юрий Пронько назвал сразу пять причин, по которым должен уйти со своего моста нынешний министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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