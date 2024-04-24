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Царьград

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Мурашко пора уйти: Пронько назвал пять причин

Мурашко пора уйти: Пронько назвал пять причин

Главе Минздрава Михаилу Мурашко пора уйти в отставку. Юрий Пронько нашёл сразу пять причин.Обозреватель Царьграда Юрий Пронько назвал сразу пять причин, по которым должен уйти со своего моста нынешний министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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