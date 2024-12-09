Зафиксирован случай незаконной рыбной ловли на реке Прут

Инспекторы по охране окружающей среды Кагула в сотрудничестве с командой Пограничной полиции «Брынза» из Регионального управления Юг задокументировали случай незаконной рыбной ловли на реке Прут вблизи села Слобозия Маре.
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