Puma puts Buddhist monks in trail shoes for campaign

Puma India has dressed 40 Buddhist monks in running shoes for a brand campaign shot at Ladakh’s 15th-century Thiksey Monastery, drawing a direct line between meditation and marathon running just as the region’s biggest sporting event returns.
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