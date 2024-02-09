Названы самые популярные туристические направления среди россиян на предстоящие праздники

По словам руководителя пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елены Шелеховой, по данным авиабронирований на выходные, приуроченных к 23 февраля, наиболее популярными направлениями оказались Дубай (доля города составляет 9,9% от всех зарубежных заказов), Бангкок (8,4%), Денпасар (7%), Пхукет (6,3%) и Стамбул (5%), сообщает RT.
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