Названы самые популярные туристические направления среди россиян на предстоящие праздники

По словам руководителя пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елены Шелеховой, по данным авиабронирований на выходные, приуроченных к 23 февраля, наиболее популярными направлениями оказались Дубай (доля города составляет 9,9% от всех зарубежных заказов), Бангкок (8,4%), Денпасар (7%), Пхукет (6,3%) и Стамбул (5%), сообщает RT.