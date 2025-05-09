Губернатор Приангарья поздравляет жителей с Днем Победы

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравляет всех жителей региона с Днем Победы. Германия полностью разгромлена», – эти слова, прозвучавшие в радиоэфире 9 мая 1945 года, навсегда остались в памяти советского народа.
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