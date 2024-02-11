В Апатитах начала работу творческая лаборатория народного костюма Русского Севера

В Апатитском городском Дворце культуры имени В.К. Егорова начала работу творческая лаборатория народного костюма и костюмной куклы Русского Севера, сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.
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