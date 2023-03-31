Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Как же этот хехемон воевать-то собирался? А, ну да, войны с армиями "банановых республик" не требовали такого расхода...Производитель бое...
  • олег олейник
    Переименование этого города в Сталинград было бы большим подарком к 9 мая , дню Победы , всей России !Решение о референ...
  • Nana Абраменко
    вот усатый тараканПарламент Турции ...

Ночью поражены объекты противника в Запорожье, Славянске, Харькове и на оккупированной ВСУ части Херсонской области

Ночью поражены объекты противника в Запорожье, Славянске, Харькове и на оккупированной ВСУ части Херсонской области

Появилась информация о том, что нанесены очередные удары по местам скопления личного состава и военной техники противника на оккупированных войсками киевского режима территориях Российской Федерации.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх