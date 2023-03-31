Ночью поражены объекты противника в Запорожье, Славянске, Харькове и на оккупированной ВСУ части Херсонской области

Появилась информация о том, что нанесены очередные удары по местам скопления личного состава и военной техники противника на оккупированных войсками киевского режима территориях Российской Федерации.
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