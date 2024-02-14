Стеклянная губка: сады призраков на дне бездны

Знаете Эйфелеву башню? С уверенностью заявляем, что это тотальный плагиат. Стеклянные губки разработали передовые инженерные решения как минимум 540 миллионов лет назад! Когда там появился хомо сапиенс? Вот-вот, мы этим губкам в прорабы не годимся! .
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