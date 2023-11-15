Школьницу шпагой проткнула напарница на тренировке по фехтованию в Москве

Девочка была без нагрудной защиты и получила травму в районе ключицы на практике.В районе Хорошёво-Мнёвники Северо-Западного административного округа Москвы госпитализировали 15-летнюю девочку после тренировки по фехтованию.
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