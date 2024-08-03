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Каманцев о критике Тихонова в адрес Опейкиной: «Одна неверно предъявленная карточка. Резонанс из-за того, что Вера – девушка. Две ошибки в следующем матче «Енисея» – не было шума»

Тренер «Енисея» выразил недовольство работой главного арбитра в проигранном матче против «СКА-Хабаровск» (0:3), за что получил дисквалификацию на 5 игр.

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