Упрощение ввода в оборот зарубежных ветпрепаратов предлагают продлить

Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается приостановить требования о необходимости заключения о соответствии производителя лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики при вводе в гражданский оборот ввозимого в Россию препарата для ветеринарного применения до 1 января 2026 года.