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Мировое обозрение

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«Торг здесь неуместен»: Лавров отверг слухи о большой сделке с США

«Торг здесь неуместен»: Лавров отверг слухи о большой сделке с США

Москва не ведёт и не собирается вести с Вашингтоном торг, в котором украинское урегулирование обменивалось бы на российскую помощь по иранскому досье.

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