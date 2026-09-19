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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» впервые останется без медалей - вот такая теперь у «сине-бело-голубых» будет история

«Зенит» впервые останется без медалей - вот такая теперь у «сине-бело-голубых» будет история

После того как «Зенит» потерпел поражение в матче с турецким «Анадолу Эфес» (76:100) в матче группового этапа Суперкубка Единой лиги ВТБ, «сине-бело-голубые» окончательно потеряли шанс занять первое место в группе «В», а с ним - и на победу в турнире.

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