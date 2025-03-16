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Царьград

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Дмитрий Емец: широкой аудитории нужны хорошие книги

Дмитрий Емец: широкой аудитории нужны хорошие книги

Русский писатель-фантаст Дмитрий Емец в беседе с ТАСС поддержал инициативу председателя - первого секретаря правления Союза писателей России Владимира Мединского о создании издательства для современных авторов и включении его продукции в госпрограмму библиотечных фондов.

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