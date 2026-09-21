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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Набоков отразил 16 из 17 бросков «Юты» в 1-м выставочном матче за «Колорадо». Он вышел во 2-м периоде и записал в актив победу

Вратарь « Колорадо » Илья Набоков принял участие в выставочном матче с «Ютой» (4:1).  23-летний россиянин вступил в игру во втором периоде, заменив Маккензи Блэквуда.

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