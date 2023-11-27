Экс-депутат Рады Кива подал заявления с обвинениями против Зеленского

Лишенный мандата украинский депутат Рады Илья Кива направил заявления генпрокурору государства и в госбюро расследований (ГБР) на действующего лидера страны Владимира Зеленского, обвинив президента в намеренном затягивании переговорного процесса.
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