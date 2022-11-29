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Министр Дуйсенова: в Казахстане остаются 100 тысяч приехавших с конца сентября россиян

Министр Дуйсенова: в Казахстане остаются 100 тысяч приехавших с конца сентября россиян

Около ста тысяч россиян, прибывших в Казахстан в конце сентября, остаются в стране. Об этом сообщает министр труда и социальной защиты населения республики Тамара Дуйсенова.

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