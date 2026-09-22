Великолепный век Серия 102. Наследник

После разоблачения кардинала Орсини Хюррем сталкивается с новой проблемой: Сулейман хочет официально объявить Мехмеда наследником, но это вызывает недовольство среди визирей и янычар, которые поддерживают Мустафу.
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