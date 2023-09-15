Медвежий угол

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Всё-таки прав был В.Соловьёв насчёт некоторых экспертов, приехавших к нам: интернет помнит всё

Всё-таки прав был В.Соловьёв насчёт некоторых экспертов, приехавших к нам: интернет помнит всё

Насчёт украинского адвоката Т.Монтян я узнала из Ютуба года два назад. Тогда казалось, что человек сопротивляется этому киевскому режиму.

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Комментарии
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М
Мария
Дома, в России. Где им ещё быть?
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6 час.
ч
чвсатпкьл
Где где в Караганде, на такой ваш глупый вопрос такой же глупый ответ. Не можешь самостоятельно пользоваться интернетом по поиску сведений то напиши им в личку где воны находятся дурень. 😀😀😀
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3 час.
ГБ
Геннадий Блинов
Особенно нельзя доверять Медведчуку и его &quot;соратникам&quot;!!!
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1 час.

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