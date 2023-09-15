Всё-таки прав был В.Соловьёв насчёт некоторых экспертов, приехавших к нам: интернет помнит всё

Дома, в России. Где им ещё быть?

ч

чвсатпкьл

Где где в Караганде, на такой ваш глупый вопрос такой же глупый ответ. Не можешь самостоятельно пользоваться интернетом по поиску сведений то напиши им в личку где воны находятся дурень. 😀😀😀