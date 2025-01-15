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Трамп в юбке. Зачем Илон Маск обхаживает немецких правых?

Трамп в юбке. Зачем Илон Маск обхаживает немецких правых?

1166 прочтений 2 дня назад Европейская версия издания Politico забила тревогу. «Немецкая ультраправая партия стремится получить электоральное признание от администрации Трампа», — заявили журналисты, имея в виду внезапно возникшую симпатию между американским миллиардером и владельцем одной из крупнейших социальных сетей Х Илоном Маском и немецкой политической силой «Альтернатива для Германии» (АдГ) в лице ее лидера Алисы Вайдель.

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