Трамп в юбке. Зачем Илон Маск обхаживает немецких правых?

1166 прочтений 2 дня назад Европейская версия издания Politico забила тревогу. «Немецкая ультраправая партия стремится получить электоральное признание от администрации Трампа», — заявили журналисты, имея в виду внезапно возникшую симпатию между американским миллиардером и владельцем одной из крупнейших социальных сетей Х Илоном Маском и немецкой политической силой «Альтернатива для Германии» (АдГ) в лице ее лидера Алисы Вайдель.