В Челябинской области за полгода на железной дороге погибли девять человек

Железнодорожники заявили о девяти погибших под поездами в Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, за полгода на ЮУЖД в результате наезда поезда травмировано 18 человек, 16 из них погибли.