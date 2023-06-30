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В Челябинской области за полгода на железной дороге погибли девять человек

В Челябинской области за полгода на железной дороге погибли девять человек

Железнодорожники заявили о девяти погибших под поездами в Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, за полгода на ЮУЖД в результате наезда поезда травмировано 18 человек, 16 из них погибли.

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