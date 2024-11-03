Человек, предсказавший развал СССР ещё в 1976 году, сегодня говорит о крахе запада

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Рушится всё: ● политическая система валится, и, по меткому выражению М.Задорнова, политические “никакашки”, которые сегодня приведены и поставлены во власть в разных странах запада, не в состоянии что-то предпринять более и менее существенное ● финансы уже настолько токсичны, что сами западные страны опасаются к ним прикасаться ● социальные программы сокращаются, уровень жизни населения идёт по наклонной вниз ● промышленная база, особенно в странах Европы, разоряется просто в хлам ● культура стремительно движется к нулю ● религиозные движения дают крен в сторону дьявольских культов и обрядов.