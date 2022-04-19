Первый в России совместный проект Госавтоинспекции и Детского радио стартует в Ростове-на-Дону

Первый в России совместный проект Госавтоинспекции и Детского радио стартует в Ростове-на-Дону

Сотрудники ГИБДД, радиоведущие, юнкоры пресс-центра ЮИД и специальный гость – эксперт «ПДД-шка» расскажут самым маленьким жителям Ростовской области о правилах безопасного поведения на дороге.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх