Развал СССР изменил жизненный уклад миллионов человек. Например, первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачёв, которого обвиняют в предательстве граждан огромной страны, стал звездой рекламного ролика пиццерии «Pizza Hut».
Сколько стоил Горбачёв рекламщикам «Pizza Hut»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
ИУДА, продавший Великую страну за "пиццу"!((😡
Ответить
15 час.
В
Валерий
К сожалению, он не одинок.
Ответить
15 час.
Александр Денисов
Как в том анекдоте: "...а что, батюшка-царь вам пирожками торговать запрещал?..."(с)
Ответить
9 час.
Свежие комментарии