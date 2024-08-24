СССР-Россия
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СССР-Россия

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Сколько стоил Горбачёв рекламщикам «Pizza Hut»

Сколько стоил Горбачёв рекламщикам «Pizza Hut»

Развал СССР изменил жизненный уклад миллионов человек. Например, первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачёв, которого обвиняют в предательстве граждан огромной страны, стал звездой рекламного ролика пиццерии «Pizza Hut».

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Комментарии
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Надежда
ИУДА, продавший Великую страну за &quot;пиццу&quot;!((😡
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15 час.
В
Валерий
К сожалению, он не одинок.
Ответить
15 час.
Александр Денисов
Как в том анекдоте: &quot;...а что, батюшка-царь вам пирожками торговать запрещал?...&quot;(с)
Ответить
9 час.

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