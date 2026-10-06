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ИА Регнум

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Концерн «Калашников» передал силовикам партию винтовок Драгунов

Концерн «Калашников» передал силовикам партию винтовок Драгунов

Группа компаний «Калашников» передала заказчику из российских силовых структур партию снайперских винтовок Драгунова (СВД).

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