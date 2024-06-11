Тяжелобольному двухлетнему ребенку понадобилась эвакуация с острова в Приморье

В Приморском крае вечером 10 июня медики и спасатели МЧС отправились на остров Попова на катере. Там находился двухлетний мальчик, которому срочно понадобилась эвакуация и помощь, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.