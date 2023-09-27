ФАС внесла в кабмин документ о расширении контроля за обоснованностью тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России внесла в правительство проект решения, позволяющий усилить контроль за ростом тарифной нагрузки и исключить добавление в тарифы необоснованных расходов компаний.
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