«Зенит» берет Зайнутдинова и Жедсона, сделка «Газпрома» и «Бешикташа», у «Милана» и «Боруссии» новые тренеры, расистский и налоговый скандалы «Реала», российских теннисистов пустят на Игры и другие новости

Лена Мисько

Все команды Евро – в сказках братьев Гримм До старта Евро-2024 осталось чуть меньше часа, поэтому самое время презентовать текст, ради которого я прочитала все сказки братьев Гримм. Англия как Мачеха Белоснежки, Италия как Спящая Красавица, Германия как Бременские музыканты. Чего только нет в этом тексте! Залетайте: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/knedlikyapivo/3247525.html