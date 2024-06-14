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«Зенит» берет Зайнутдинова и Жедсона, сделка «Газпрома» и «Бешикташа», у «Милана» и «Боруссии» новые тренеры, расистский и налоговый скандалы «Реала», российских теннисистов пустят на Игры и другие новости

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Комментарии
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Лена Мисько
Все команды Евро – в сказках братьев Гримм До старта Евро-2024 осталось чуть меньше часа, поэтому самое время презентовать текст, ради которого я прочитала все сказки братьев Гримм. Англия как Мачеха Белоснежки, Италия как Спящая Красавица, Германия как Бременские музыканты. Чего только нет в этом тексте! Залетайте: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/knedlikyapivo/3247525.html
Мы нашли все команды Евро в сказках братьев Гримм
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