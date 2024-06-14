«Зенит» берет Зайнутдинова и Жедсона, сделка «Газпрома» и «Бешикташа», у «Милана» и «Боруссии» новые тренеры, расистский и налоговый скандалы «Реала», российских теннисистов пустят на Игры и другие новости

1. «Зенит» покупает у «Бешикташа» Жедсона (17+2 млн евро) и Зайнутдинова (4,5 млн). Португалец подпишет контракт на 4 года с зарплатой 3+ млн евро.
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