Центр Московского долголетия в Керамическом стал окружным флагманом

Начиная с воскресенья, 1 сентября, изменится график работы центров московского долголетия. Как сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения, для удобства горожан «серебряного» возраста теперь они будут открыты с понедельника по субботу до 21:00, а воскресенье у всех центров, кроме флагманских, станет выходным.