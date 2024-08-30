Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Центр Московского долголетия в Керамическом стал окружным флагманом

Начиная с воскресенья, 1 сентября, изменится график работы центров московского долголетия. Как сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения, для удобства горожан «серебряного» возраста теперь они будут открыты с понедельника по субботу до 21:00, а воскресенье у всех центров, кроме флагманских, станет выходным.

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