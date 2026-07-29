Какие приложения незаметно расходуют ваш трафик – поясняет эксперт

Мобильный трафик может быстро заканчиваться даже у тех, кто редко смотрит длинные видео. Причиной часто становятся настройки приложений, рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.
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