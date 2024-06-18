Telegram запустил платный сервис знакомств для мужчин

Telegram запустил сервис для знакомств TON Dating с платной подпиской. Ее можно оплачивать новой внутренней валютой мессенджера — «звездами» (Telegram Stars), сообщила команда в Telegram-канале мини-приложения.
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