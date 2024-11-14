Решены проблемы со сроками владения долями недвижимости. Что это значит

Некоторым владельцам долей недвижимости больше не придется ждать по три — пять лет, чтобы при продаже своего имущества не платить НДФЛ Госдума приняла ряд изменений в Налоговый кодекс, которые позволяют некоторым владельцам долей недвижимости не платить налоги при продаже своего имущества.