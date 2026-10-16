Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре во взаимодействии с коллегами из Управления Росгвардии Югры пресечена деятельность региональной ячейки запрещённого на территории Российской Федерации экстремистского движения «АУЕ».
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