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Закон, порядок, государство

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На Ставрополье сотрудники полиции выявили факт присвоения денежных средств торговым представителем

На Ставрополье сотрудники полиции выявили факт присвоения денежных средств торговым представителем

40-летний житель Ставрополя более года не вносил в кассу полученные от контрагентов деньги, незаконно присвоив доход организации-работодателя.

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