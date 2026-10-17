На северо-западе Москвы начал работу новый электробусный маршрут № 324. Шесть инновационных машин российского производства будут курсировать между метро "Планерная" и деревней Юрово, проходя через районы Куркино, Северное Тушино и городской округ Химки.
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