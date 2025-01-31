На съемочных площадках классических фильмов Голливуда

Когда снимают хорошее кино, зритель растворяется в нем полностью: переживает за героев, проходит с ними весь предначертанный им сценаристами путь, любуется декорациями, любимыми актерами и современными спецэффектами.
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