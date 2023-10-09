Театр абсурда
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Театр абсурда

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За атакой ХАМАС тайно стоят США?

За атакой ХАМАС тайно стоят США?

Украинцы, естественно, нашли след России в палестинской атаке на Израиль. Опубликовали вот этот снимок: «Лавров и лидер ХАМАС.

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