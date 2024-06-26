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Хачанов и Корда сыграют в Вашингтоне на одной неделе с Олимпиадой

Хачанов и Корда сыграют в Вашингтоне на одной неделе с Олимпиадой

Карен Хачанов сыграет на турнире ATP 500 в Вашингтоне. Участие в «пятисотнике» также подтвердил Себастьян Корда.

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