Обвинение Промеса в покушении на убийство, Зобнин хочет снизить зарплату в «Спартаке», Шатов приостановил карьеру, умер Денис Ковба и другие новости

1. В криминальной истории Квинси Промеса все очень серьезно – игроку «Спартака» предъявлены обвинения в покушении на убийство.

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