Кто толкает планету в пропасть? Давос 2024: рептилоиды против человечества

Со стороны экономический форум в Давосе производит мерзейшее впечатление. И не потому, что там отсутствует Россия, а потому, что похож на сборище циничных хищников-рептилоидов, которые в тот момент, когда мир находится на грани катастрофы, говорят не о том, как эту катастрофу предотвратить.