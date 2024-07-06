Все рванули на море: 15-километровые пробки растянулись под Горячим Ключом

Сильный затор образовался на трассе М-4 "Дон".Под Горячим Ключом, на участке автодороги М-4 "Дон" – от перевала Хребтовый до станицы Пятигорской – вереница автомобилей растянулась на 15 км, согласно данным "Яндекс Карты".
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