Максим Могильницкий: Украинцы на экспорт

А давайте абстрагируемся от персоны Виктора Медведчука и послушаем нашего драгоценного президента еще раз! Что же получается? Есть некий гражданин Украины с украинским паспортом в кармане и полным набором прав, гарантированных ему Конституцией.
А давайте абстрагируемся от персоны Виктора Медведчука и послушаем нашего драгоценного президента еще раз! Что же получается? Есть некий гражданин Украины с украинским паспортом в кармане и полным набором прав, гарантированных ему Конституцией.
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