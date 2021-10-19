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Максим Могильницкий: Украинцы на экспорт

Максим Могильницкий: Украинцы на экспорт

А давайте абстрагируемся от персоны Виктора Медведчука и послушаем нашего драгоценного президента еще раз! Что же получается? Есть некий гражданин Украины с украинским паспортом в кармане и полным набором прав, гарантированных ему Конституцией.

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