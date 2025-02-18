Дом по программе реновации появится на улице Кибальчича

Еще одна новостройка по программе реновации появится в Алексеевском районе. Столичный Комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) выпустил градостроительный план земельного участка площадью 0,26 гектара.
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