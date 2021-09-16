Никита Михалков объяснил, почему Россию пытаются уничтожить

☭КОМПАСПолитикаНикита Михалков объяснил, почему Россию пытаются уничтожитьРежиссёр Никита Михалков в своей авторской программе «Бесогон» объяснил, почему Запад пытается уничтожить Россию.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь КузнецовЕстественно что Запад пытается уничтожить Россию, точнее расчленить её и жить за счёт эксплуатации "осколков".ААлексейН. Михалков неглубоко мыслит, то как ведёт себя "запад" по отношению к России, это следствие, а не причина. Коллективный "запад" во главе с Англией делает то, что ему приказано. Причина намного глубже. А сырьевые ресурсы и так в их полном владении.АРАлександр РакитинРасскажите пожалуйста, а кто же управляет коллективным Западом? Это очень важно для понимания современной геополитики.ААлексейОт начала и до самой верхушки. 1 Мировое пр-во - 300 семейств. 2 Тайное пр-во 13 семейств: Ротшильд, Брюс, Кавендиш, де Медичи, Ганновер, Габсбург, Крупп, Плантагенет, Рокфеллер, Романов, Сен-Клер,Варбург, Виндсор. 4 Потомки Жрецов Атлантиды, 5 Потомки Жрецов Сета-Амона. 6 Негуманоидная раса Серпентоидов (Рептилоидов).Наталья ИвановаАлла ДубининаНикита Михалков со своим Бесогоном, конечно поднимает интересные темы но почему то не говорит о суверенитете , которого давно нет после развала СССР. Что Конституция написана нашими врагами до сих пор действенна .И поправки просто как свисток снизили накал пара в чайнике, но повода для его появления не убрали. Особенно экономическую зависимость от цены на нефть.Комментировать
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