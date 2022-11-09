Уже не секрет, что на Украине против России воюют наёмники из многих стран, включая и США. Один из таких американских наёмников по имени Малькольм Нэнси объявил, что решил вернуться на родину, чтобы противостоять «фашистскому фронту Трампа».
Популярные статьи
- На листовках Республиканской партии США появился лозунг «Скажи нет военной помощи Украине»
- Сообщается о взрывах на объектах противника в Кременчуге, Жёлтых Водах, Вольногорске и других городах
- Американский обозреватель: США должны забрать у России остров Врангеля, который в 1924 году «захватила советская канонерская лодка»
Свежие комментарии