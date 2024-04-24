Многодетным мобилизованным разрешат досрочно увольняться со службы

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. В Государственную думу внесен законопроект о праве досрочного увольнения с военной службы для многодетных мобилизованных, соответствующий документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.
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