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ФедералПресс

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Многодетным мобилизованным разрешат досрочно увольняться со службы

Многодетным мобилизованным разрешат досрочно увольняться со службы

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. В Государственную думу внесен законопроект о праве досрочного увольнения с военной службы для многодетных мобилизованных, соответствующий документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

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